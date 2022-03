S&T-Gründer und Vorstandsvorsitzender Hannes Niederhauser plant über die deutsche Gesellschaft grosso tec AG, seine Anteile am börsenotierten IT-Dienstleister S&T zu erhöhen. Die grosso tec gehört ihm und dem Sanierer Erhard Grossnigg zu je 47,5 Prozent. Die beiden haben in den vergangenen Jahren stetig Aktienpakete zugekauft. Der Angebotspreis soll 15,30 Euro je Aktie cum Dividende in bar betragen, 5,3 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag.