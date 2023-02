"Nicht zu viel nachdenken und nicht nur reden, einfach machen"

"Lohnt es sich, für das Erreichen seiner Ziele ein Risiko einzugehen?": Unter diesem Motto stand der zweite Expertinnentalk der Oberösterreichischen Versicherung, der am Donnerstagabend anlässlich des "Upper Austria Ladies"-Tennisturniers im Linzer Design Center stattfand. Die Gastgeberinnen des Abends, Oberösterreichische-Vorstandsdirektorin Kathrin Kühtreiber-Leitner begrüßte mit Frauenreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander zahlreiche Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft im Publikum sowie fünf Frauen auf dem Podium, die über ihre Karrieren und Herausforderungen sprachen.

Mut zur Veränderung bewies Sandra Reichel, Turnierdirektorin des Upper Austria Ladies: Sie beendete ihre Profikarriere mit 25 und wurde damals jüngste Turnierdirektorin auf der Damentour. Sie drang in eine Männerdomäne vor: "Ich kann allen in einer ähnlichen Situation nur raten, nicht zu viel nachzudenken und nicht nur zu reden. Einfach machen." Ihren Führungsstil bezeichnet Pia Beinkofer als "freundlich, aber bestimmt": Sie ist Mitglied der Geschäftsführung des Fliesenhändlers Beinkofer und musste sich ihre Position erarbeiten: "Die Mitarbeiter kennen mich, seit ich klein bin. Plötzlich war ich in einer anderen Position. Mitarbeiter spüren Kompetenz, dann kommt auch das Vertrauen." Ihr Tipp: "Raus aus der Komfortzone."

Zahlreiche Gäste kamen ins Design Center, unter ihnen Iris Schmidt (AMS), Jasmine Chansri (Volkshilfe) und Jutta Rinner (Linz AG, v.l.) Bild: Cityfoto/Linz

Kampf gegen den Schweinehund

Die gelernte Kindergärtnerin Gertrude Schatzdorfer-Wölfel musste als eine von zwei Töchtern den elterlichen Metallbearbeitungsbetrieb Schatzdorfer in Zipf übernehmen: "Mir wurde als Frau nichts zugetraut. Ich musste mich ständig neu beweisen, auch gegenüber meinem Vater." 2006 holte sie die ersten drei Frauen als Mitarbeiterinnen in das bis dahin männerdominierte Unternehmen. Heute seien ein Viertel der Mitarbeiter Frauen, und mit Tochter Marlene ist bereits die nächste weibliche Generation in der Geschäftsführung tätig.

Die Chefredakteurin der OÖN, Susanne Dickstein, betonte die Wichtigkeit von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung: "Das macht es um einiges einfacher." Es sei wichtig, junge journalistische Talente zu fördern, egal ob männlich oder weiblich: "Aber Frauen zu fördern, gibt eine besondere Genugtuung."

Barbara Schett, Linzer Turnierbotschafterin und Ex-Nummer-7 der Tennis-Weltrangliste, hat mit sechs Jahren mit dem Spielen begonnen, war bis zu elf Monate im Jahr unterwegs: "Den inneren Schweinehund beim Training zu überwinden, war nicht immer leicht." Heute pendelt die Mutter eines 13-jährigen Sohnes zwischen Österreich und Australien, wird dabei tatkräftig von ihrem Mann unterstützt und rät Frauen, neugierig zu bleiben und Veränderung nicht zu scheuen.

Kühtreiber-Leitner ermunterte die Zuhörerinnen, auch einmal ins kalte Wasser zu springen. Haberlander machte sich für Solidarität unter Frauen stark und bezeichnete Frauen, die sich in welcher Form auch immer engagieren, als "Mutmacherinnen".

Autor Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

