Susanne Kraus-Winkler: "Nicht alles ist für jeden immer möglich"

Das Steuern von Touristenströmen werde eine der wichtigsten Aufgaben für die Branche werden, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler im Interview mit den OÖN. Wo macht denn eine Tourismus-Staatssekretärin Urlaub? Kraus-Winkler: Jedenfalls weniger, als man annehmen würde. Ich bin dauernd unterwegs. Im Sommer bin ich aber gern in Italien. Wie einschneidend war das Schlechtwetter in diesem Sommer? Wetter war immer ein Kriterium. Es gibt keine Zeit, in der man nicht auf das richtige