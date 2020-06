Neustart von Austrian Airlines erfolgt

Der erste reguläre Linienflug nach fast drei Monaten Pause wegen der Coronakrise war Kurs OS 111 nach München. Um 6.45 Uhr hob eine Embraer 195 mit dem Kennzeichen OE-LWO in Schwechat ab.

Video: Die erste AUA-Maschine ist nach dem Lockdown am Montag gestartet. Es ist aber ein sehr langsames Hochfahren des Flugbetriebes, berichtet ORF-Reporter Thomas Birgfellner vom Wiener Flughafen.

Im Cockpit der Maschine mit dem Namen "Vienna Johann Strauss Orchestra" befanden sich Embraer-Flottenchef Ewald Roithner und Sicherheitspilot Rudolf Buchsteiner. Roithner begrüßte mit den Worten: "Ich spreche für alle 7.000 Mitarbeiter, wenn ich sage: We are ready to fly."

Video: Verkehrs- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) nimmt zur Kritik an dem 600-Millionen-Euro-Hilfspaket für die AUA Stellung.

Die AUA will im Juni vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant. Der bis zum Montag letzte Austrian-Linienflug war am 19. März in der Früh in Wien gelandet. Es handelte sich um den Kurs OS 066 aus Chicago.