Neustart mit leerem Büro und drei Smartphones

"Wir hatten keine Computer, keine Konstruktionsunterlagen und ein leeres Bürogebäude", erzählt der Haupteigentümer von Inocon Industrial Plants, Fritz Pesendorfer. "Was wir hatten, waren Kundenkontakte, die über drei schnell bei Hofer gekaufte Handys liefen."

So beschreibt Pesendorfer den mehr als gewagten Neustart, nachdem der Anlagenbauer Doubrava 2013 in die Insolvenz rutschte und zerschlagen wurde. Pesendorfer übernahm mit 27 Mitarbeitern und 13 Lehrlingen die Produktion des Unternehmens. Das "immaterielle Vermögen", also Geschäfts- und Konstruktionsunterlagen, Computer, Software, gehörte einem anderen Unternehmen.

Als "Hochrisiko-Aktion" beschreibt Geschäftsführer Reinhard Eder die erste Zeit. Zwar habe man nach wenigen Wochen einen Auftrag in sechsstelliger Höhe bekommen, wegen der hohen Personalkosten endete das erste Geschäftsjahr "mit einem Bauchfleck", sagt Mehrheitseigentümer Pesendorfer. Aber mit Unterstützung der Kredit-Garantiegesellschaft des Landes, der Wirtschaftskammer und des Austria Wirtschaftsservice (AWS) überstand man diese harten Zeiten.

Manager zu Miteigentümern

Pesendorfer kannte das Potenzial von Doubrava. Er war von 2007 bis 2011 dort Geschäftsführer. Dann wechselte er zur Inocon Technologie GmbH, ebenfalls mit Sitz in Attnang-Puchheim, deren Alleingesellschafter er nach wie vor ist. Dieses Unternehmen ist im Bereich Automatisierungstechnik und Plasmabeschichtungen aktiv.

Mit vollen Auftragsbüchern und einem Umsatzwachstum im Vorjahr von knapp einem Fünftel auf 19 Millionen Euro will Pesendorfer jetzt Kontinuität ins Unternehmen bringen, indem er drei Führungskräfte mit Beteiligungen langfristig ans Unternehmen bindet. Geschäftsführer Eder übernimmt 15 Prozent, Produktionsleiter Norbert Riedl und Konstruktionsleiter Matthias Schirl steigen mit jeweils fünf Prozent ein. Die restlichen 75 Prozent werden von der Inocon Technologie GmbH (68 Prozent) und Johann Zweimüller (sieben Prozent) gehalten.

Das Unternehmen baut Anlagen für die Schüttgut verarbeitende Industrie. Eine "Spezialität" des Unternehmens sind Anlagen für die Baustoffindustrie, etwa für Fertigmörtel oder Fliesenkleber. Zu den Kunden zählt beispielsweise aber auch die Lenzing AG.

Die Zahl der Mitarbeiter ist in den vergangenen sechs Jahren wieder auf 102 gestiegen (inklusive Leasingkräfte). Mittelfristig soll sich der Personalstand verdoppeln, so Pesendorfer.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at