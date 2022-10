Einer der künftig zehn Standorte in Österreich ist in der Linzer Steingasse. Damit steigt die 1998 gegründete Gruppe groß in den österreichischen Markt ein und übernimmt auf einen Schlag eine relevante Marktposition mit 1400 Zimmern. Die Eröffnung eines Hotels an der Linken Wienzeile ist für Mitte Dezember geplant. Weitere Standorte sind in Wien (2) und Salzburg (5).