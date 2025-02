IV-Generalsekretär Neumayer: "In Österreich brennt die Hütte"

Gemischt ausgefallen sind die Reaktionen auf den am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellten "Clean Industrial Deal" für eine wettbewerbsfähigere und emissionsärmere Industrie. Während etwa Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer (AK) in den darin enthaltenen Plänen zum Lieferkettengesetz eine "Verwässerung" sahen, begrüßte die Wirtschaftskammer (WKÖ) das Gesamtpaket als Schritt in die richtige Richtung.

"Gutes Signal"

"Es ist ein gutes Signal an die Unternehmen in Österreich insbesondere und in Deutschland, dass man sich zwar überhaupt nicht von den Klimazielen verabschiedet, aber dass man verstanden hat, dass man Unternehmen nicht so mit Bürokratie belasten kann", sagte dazu der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, am Mittwochabend in der "ZiB 2". Umweltschutzorganisationen kritisierten, dass die EU-Kommission auf Druck der Industrie vernünftige Regeln so weit aufweicht, dass sie de facto nichts mehr bringen würden. Dazu Neumayer: "In Wirklichkeit ist eine Regelung, die nicht eingehalten werden konnte, in eine Regelung verwandelt worden, die auch Unternehmen praktikabel umsetzen können".

Video: IV-Generalsekretär Christoph Neumayer im "ZiB 2"-Interview:

"Wir haben ein riesiges Problem"

Dass Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, zuletzt das Scheitern der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen scharf kritisierte, erklärt Neumayer im "ZiB 2"-Interview so: Knill habe sich entsetzt gezeigt "über den Diskussionsprozess, den wir über vier Monate abgewickelt haben". Er habe sich nicht für eine spezifische Koalition ausgesprochen, sondern die Parteien kritisiert, die verhandelt haben. "In Österreich ist die Produktionswirtschaft im Vorjahr um nahezu zehn Prozent geschrumpft. Wir haben ein riesiges Problem. Es brennt die Hütte, wie es manche auch formuliert haben", so Neumayer. Die Industriellenvereinigung wünsche sich eine Politik, "die den Fokus auch auf die Standortpolitik legt". Es sei wichtig, dass es sehr rasch eine neue Regierung gibt, die diese Themen auch adressiert.

Von einer schwarz-rot-pinken Koalition wünscht sich Neumayer "Maßnahmen, die die Energiepreise und die Versorgungssicherheit so adressieren, dass die Unternehmen weiter wettbewerbsfähig bleiben können." Konkret nennt er das Strompreisausgleichgesetz als "die zentrale Maßnahme für die energieintensive Industrie in Österreich".

Österreich von US-Zöllen "besonders betroffen"

Rasch und geeint müsse die EU darauf reagieren, dass US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union in Aussicht stellte, so Neumayer. Andernfalls würde die Europäische Union enorm unter Druck kommen.

Österreich sei besonders betroffen, "weil die USA unser zweitwichtigster Exportpartner sind". Es macht keinen Sinn, wenn man in einen Protektionismus-Wettkampf eintritt“, so Neumayer. Er fordert "einen klugen Deal“, wo beide Seiten voneinander profitieren.

