Neugewonnenes Gas der OMV wird im Mühlviertel übernommen

Ende der 1970er-Jahre wurde quer durch das Mühlviertel eine der relevantesten Erdgasleitungen Österreichs gegraben. Ende der 1990er-Jahre kam eine weitere Leitung durch das Innviertel – zentraler Knotenpunkt ist der kleine Ort Oberkappel.

Der rund 700 Einwohner zählende Ort ist aber nicht nur deshalb in Europas wichtigster Gaslandkarte, der "Gas Infrastructure Europe", zu finden. Vielmehr stellt Oberkappel einen wichtigen Knotenpunkt dar, denn von hier zweigt von der WAG eine 95 Kilometer lange Gaspipeline ab, die Penta-West. Sie verläuft vertikal durch das Innviertel bis nach Überackern. Die 1999 in Betrieb gegangene Anlage liefert Gas nicht nur zur OMV-Raffinerie Burghausen, sondern auch nach Frankreich.

Gewessler: Zusätzliches Gas wird hier verbraucht oder gespeichert

Gas, das über die neugewonnen Pipeline-Kapazitäten der OMV aus Norwegen nach Österreich kommt, soll auch dort verbraucht oder gespeichert werden. Das sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Die Ministerin geht zudem davon aus, dass die OMV sich die Mehrkosten für die zusätzliche Transportkapazität vom Staat zurückholen wird. Im Gasdiversifizierungsgesetz wurden hierfür 100 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen.

Das die zusätzliche Kapazität jetzt erst zur Verfügung steht, erklärte Gewessler im Ö1-Interview einerseits damit, dass die Pipeline-Kapazitäten jetzt neu auktioniert wurden - andererseits damit, dass der Staat die Mehrkosten für den Transport von nicht-russischem Gas übernimmt.

Die zusätzlichen Mengen an Gas, die nach Österreich gebracht werden können, würden die Abhängigkeit von Russland reduzieren; Erdgas bleibe aber ein knappes und teures Gut, betonte die Ministerin. Gassparen bleibe somit ein Thema. In dem Kontext befürwortete Gewessler auch Notfallpläne der EU-Kommission, die unter anderem vorsehen, in öffentlichen Gebäuden eine Temperatur-Obergrenze von 19 Grad einzuführen, um somit weniger Gas zu verbrauchen. Gleichzeitig erwartet die Ministerin von der Kommission mehr Tempo beim gemeinsamen Einkauf von Gas.