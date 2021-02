Neueste Entwicklungen auf dem heimischen Arbeitsmarkt - live

Die Wirtschaftsentwicklung in Österreich ist weiterhin schwach, stellt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Dienstagvormittag fest. Wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, darüber berichten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Arbeitsminister Martin Kocher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Wir berichten via Livestream ab 11 Uhr.

