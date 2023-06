Neues Werk für Stiwa in den USA

An einem durchschnittlichen Junitag scheint in Charlotte zehn Stunden die Sonne. Beim Spatenstich für das neue US-Werk der Firma Stiwa will sie sich partout nicht blicken lassen. Es gießt in Strömen. Firmenchef Peter Sticht nimmt es sportlich: "Ich beginne lieber im Regen und höre im Sonnenschein auf."

36 Millionen Euro investiert das Familienunternehmen Stiwa, das auf Automatisierung und Autozulieferung spezialisiert ist, in den kommenden Monaten in den USA. Das Werk, das in der ersten Ausbaustufe 160 Arbeitsplätze schaffen soll, befindet sich in einem Vorort von Charlotte und soll im September 2024 in Betrieb gehen. Im "Zwilling" zum Stammwerk in Attnang-Puchheim sollen Anlagen zur industriellen Automatisierung gebaut werden, etwa für Bestandskunden wie Greiner Bio-One und den Vorarlberger Beschlägehersteller Blum. Beide Firmen sind unweit des neuen Stiwa-Standorts angesiedelt.

Das Stiwa-Areal ist riesig, nicht einmal ein Viertel der Fläche wird im ersten Schritt verbaut. Schon beim Spatenstich erzählen US-Standortleiter Andreas Prokesch und Stiwa-Chef Sticht von den nächsten Ausbaustufen. Denn das Potenzial für Stiwa sei in den USA groß.

Anders als in China, wo Stiwa eine Produktion betreibt und bestehende Kunden aus Europa beliefert, konnten in den USA gleich zwei Neukunden gewonnen werden. Einer davon ist Motorola. Die Fertigung im US-Konzern erfolgt noch weitgehend händisch, beispielsweise die Endmontage von Funkgeräten für Einsatzfahrzeuge. Für eben diese Anwendung hat Stiwa eine Automatisierungsanlage errichtet, die vor der Auslieferung steht. "Die Investitionen der heimischen Firmen in ausländischen Märkten sind wichtig. Sie sichern die Arbeitsplätze und die Forschung in Oberösterreich ab", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der eigens zum Spatenstich angereist ist.

Autorin Susanne Dickstein Chefredakteurin Susanne Dickstein