Neues Vorstandsmitglied für Autozulieferer Polytec

Bild: (C) POLYTEC GROUP

Der börsenotierte oberösterreichische Autozulieferer Polytec bekommt einen neuen Vorstand fürs operative Geschäft. Der 49 Jahre alte Martin Resch kam vom Magna-Konzern, war zuletzt schon in leitender operativer Funktion bei Polytec tätig und wird per 1. Jänner 2025 als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft zuständig sein. Er übernimmt diese Agenden vom 43 Jahre alten Vorstandschef Markus Huemer, teilte das Unternehmen nach einer entsprechenden Entscheidung im Aufsichtsrat am Montag mit.

