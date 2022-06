Eineinhalb Stunden dauert der Flug von Wien nach Sofia. Von der bulgarischen Hauptstadt sind es noch rund dreieinhalb Autostunden in die Kleinstadt Tryavna. Hier hat der Rieder Sportbekleidungshersteller Löffler seit zehn Jahren einen zweiten Standort. Im Oktober 2021 wurde in der 10.000-Einwohner-Stadt ein neues Werk eröffnet. Rund 100 Mitarbeiterinnen nähen in einem klimatisierten Raum die aus Ried angelieferten Schnittteile zu fertigen Produkten zusammen.