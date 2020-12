Neues Insolvenzrecht: Zweite Chance für gescheiterte Unternehmer

Diese "Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz" (RIRL) muss Österreich bis Juli 2021 umsetzen.

"Wir sind gerade dabei und arbeiten intensiv daran", so ein Sprecher des Justizministeriums auf OÖN-Anfrage. Man sei in Abstimmung mit den anderen Ministerien. Informell heißt es, dass schon im April oder Mai 2021 die Novelle in Kraft treten könnte.

Nur für "redliche" Unternehmer

Bei der Umsetzung der Richtlinie steht es den Ländern frei, eine Verkürzung der Rückzahlungsdauer auch bei "privaten" Schuldnern umzusetzen, also bei jenen, die als Konsumenten in eine prekäre finanzielle Lage gekommen sind. Ob diese Option gezogen wird, ist noch nicht klar.

Beim Kreditschutzverband KSV1870 bezeichnet man dies als "gesellschaftspolitisches Harakiri". Damit würde das "verantwortungsvolle Handeln verloren gehen", heißt es in einer Aussendung. "Schuldner benötigen Zeit, um ihre Schulden zurückzuzahlen", sagt Karl-Heinz Götze, Leiter des Insolvenzbereichs beim KSV1870. Man nehme damit dem Schuldner die Chance, sich bei seinem Gläubiger zumindest teilweise zu rehabilitieren, so Götze.

Der Unterscheidung von redlich und unredlich kann Thomas Berghuber, Geschäftsführer der Schuldnerberatung OÖ, gar nichts abgewinnen. Einen Familienvater, der sich eine Wohnung gekauft hat und unverschuldet arbeitslos oder krank wird, dürfte man wohl kaum als unredlich bezeichnen. Die Gläubigerschützer würden da ein falsches Bild von überschuldeten Konsumenten zeichnen. Dass jemand Schulden mache mit dem Hintergedanken, über ein Schuldenregulierungsverfahren die Verbindlichkeiten wieder loszuwerden, sei die absolute Ausnahme. "Wir brauchen schnell sanierte Unternehmen, aber wir brauchen auch Konsumenten, die deren Produkte kaufen können", sagt Berghuber.

"Der Zahltag wird kommen"

Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform, sieht derzeit einen großen Rückstau bei den Firmen-Insolvenzverfahren. Creditreform habe seine Bilanz-Datenbank mit 150.000 hinterlegungspflichtigen Unternehmen analysiert. Berücksichtigt man die momentane Rezession, ergebe sich eine Zahl von rund 50.000 insolvenzgefährdeten Firmen, die nur deshalb weiter existierten, weil es die staatlichen Hilfen gebe und die Zinsen so niedrig seien.

"Klar ist aber, dass einmal der Zahltag kommen wird, für die Unternehmen und auch für die Steuerzahler", so Weinhofer.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at