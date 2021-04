Neues Holz-Zentrum von J. u. A. Frischeis in Asten/St. Florian: 150 neue Jobs

Auf die grüne Wiese wird die Frischeis-Gruppe das neue Holz-Kompetenzzentrum stellen. Frischeis machte international 2020 803 Millionen Euro Umsatz und hat in Oberösterreich bereits Standorte in Linz und Wels. In ganz Österreich sind 900 Mitarbeiter beschäftigt, international 3000. Die Kunden sind in erster Linie gewerbliche Holzverarbeiter wie Tischler, Zimmerer aber auch Baumärkte.

„Ausschlaggebend für die Standortwahl war die hervorragende logistische Anbindung und die zentrale Position mitten in Oberösterreich sowie die unmittelbare Nähe zur A1“ sagt Niederlassungsleiters Christoph Kapeller. Das Firmengelände liegt im Grenzgebiet zwischen den Gemeinden St. Florian und Asten.

Architektonisch sind neben modernen Büroräumen auch großflächige Lagermöglichkeiten sowie ein funktionaler Schauraum mit weitläufigen Außenflächen geplant. Der Schauraum wird sowohl der Präsentation von Produkten, als auch als Event-Location für Informationsveranstaltungen des holzverarbeitenden Handwerks dienen. Neben den Produktsparten Schnittholz, Furniere, Terrasse, Holzbau, Platte und Innenausbau soll auch ein Maschinenpark für modernes Bearbeitungsservice vor Ort angesiedelt werden.

„J. u. A. Frischeis ist bereits seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner der heimischen Tischlerinnen und Tischler sowie der oberösterreichischen Holz-Leitbetriebe", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner beim Sp

atenstich. Das Unternehmen ist auch im Möbel & Holzbau Cluster der oö. Standortagentur Business Upper Austria eingebunden, über die die Ansiedelung von Beginn an lief.

Der erste Bauabschnitt soll im Dezember 2021 fertig gestellt sein, teilte das Unternehmen mit.

Bild: LISA SCHAFFNER