"Neues ausprobieren, vom Reden ins Tun kommen"

Das Land Oberösterreich vergibt im Rahmen des Wirtschaftspreises Pegasus auch den Preis für Zukunftshoffnungen: Für Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ist 2021 das "Jahr des Comebacks".

OÖN: Die Wirtschaft steckt coronabedingt in einer tiefen Krise. Welche Schritte braucht es jetzt?

Achleitner: Die Wirtschaft braucht Planbarkeit. Daher müssen wir bis zum Sommer beim Impfen so weit sein, dass wir unser altes Leben zurückbekommen. Es gibt eine Sehnsucht der Menschen, Dinge nachzuholen, gerade in Branchen, die besonders getroffen sind, etwa Kultur und Events. Was ebenfalls Hoffnung gibt: Der Bereich Forschung floriert. Es gab ein Drittel mehr Forschungsförderungsanträge: Corona hat den Forschergeist von Unternehmern unglaublich getrieben. Forschung ist Basis für Innovation, und Innovation ist ein Treiber der Wirtschaft. Ich bin überzeugt, dass 2021 das Jahr des Comebacks wird.

Warum soll ich gerade jetzt ein Unternehmen gründen?

Wir hatten im Vorjahr mit mehr als 6000 Gründungen einen Rekord. Es ist die beste Zeit dafür: Der Hunger nach neuen Geschäftsmodellen ist so groß wie nie. Deshalb gründen viele Unternehmen auch Start-ups oder arbeiten mit diesen zusammen: Sie sind mit unglaublich viel Innovationskraft ausgestattet.

Wann wird aus einer Idee eine Zukunftshoffnung?

Eine Idee kann noch so ungewöhnlich sein. Wenn sie Nutzen schafft, wird sie zum Erfolg führen. Wir begleiten mit unserem Start-up-Inkubator tech2b viele dieser Ideen, damit aus ihnen in der Folge Wertschöpfung und Arbeit werden. Corona hat diesen Kreislauf nicht verlangsamt, sondern gepuscht.

Welchen Rat hat der ehemalige Geschäftsführer für angehende Gründer?

Die Neugier und den Mut haben, Neues auszuprobieren. Und vom Reden ins Tun kommen. (prel)

