Neuer Wifo-Chef steht fest

Eine offizielle Bestätigung dieser Personalie gibt es noch nicht, doch am frühen Nachmittag ist diese geplant, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (ifw) den OÖNachrichten auf Anfrage mitteilte. Dort ist der in Steyr geborene Ökonom Felbermayr seit 1. März 2019 Präsident.

Im Herbst steht beim Wifo der Chefwechsel an. Felbermayr war unter den Top-Kandidaten auf der Shortlist. Er gilt als international renommierter Fachmann für internationale Handelspolitik und Entwicklung sowie für europäische Integration.

Gabriel Felbermayr wurde 1976 in Steyr, Oberösterreich, geboren. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Linz und Promotion in Florenz arbeitete er kurz bei McKinsey in Wien. Er unterrichtete an der Universität Tübingen und Hohenheim (Stuttgart). Von 2010 bis 2019 leitete er das ifo Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, wo er auch als ordentlicher Professor für Internationale Wirtschaft tätig war.