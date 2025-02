Neuer Vorstandschef für die Strabag

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat einen neuen Vorstandschef: Stefan Kratochwill übernimmt mit sofortiger Wirkung, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Der 48-Jährige war zuvor Zentralbereichsleiter und Geschäftsführer der Baumaschinen-Tochter Strabag BMTI und damit für 3000 Mitarbeiter verantwortlich.

Kratochwill hat an der TU Wien Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau studiert. Er trat nach Abschluss des Studiums 2003 in den Konzern als Trainee ein. Seine ersten Stationen führten ihn nach Süd-Osteuropa, wo er die Organisationsstrukturen der BMTI in den Ländern Rumänien, Bulgarien, Serbien und Montenegro aufbaute. Später leitete er das europäische Gleisbaumaschinen-Geschäft, bis er 2017 zum Zentralbereichsleiter und Geschäftsführer der BMTI GmbH aufstieg.

Der bisherige Vorstandschef, Klemens Haselsteiner, war im Jänner völlig überraschend an einer Gehirnblutung verstorben (mehr dazu lesen Sie hier). In Vollzeitäquivalenten gerechnet beschäftigte der Bauriese mit Ende 2023 weltweit 77.136 Mitarbeiter.

