Neuer Verein gibt Biofachhandel eine Stimme

"Wir geben der Branche eine Stimme", sagt Elisabeth Krainz-Blum, die Einzelhandelsobfrau der neuen Plattform. Sie ist Geschäftsführerin von "Mein Müli" am Pfarrplatz in Linz, das sie seit 2009 führt. Von der Wirtschaftskammer fühlen sich die "echten Bio-Kaufleute", wie Krainz-Blum sagt, nicht optimal vertreten. So gebe es nicht einmal extra erfasste Daten über Umsatz und Verkaufsfläche des Biofachhandels. Das werde nun schleunigst nachgeholt. 30 Mitglieder hat das Forum derzeit; 150 sollen es werden. Der Bio-Großhandel wird von Horst Moser von Biogast vertreten.

Offiziell stellt sich der im Sommer in Wien gegründete Verein am 12. November bei der Messe Bio Austria in Wieselburg vor. "Es sind herausfordernde Zeiten. Wir wollen voneinander lernen", sagt Andrea Kastinger vom Biobauernladen Kremstal in Kirchdorf. (haas)