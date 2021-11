Neuer Standort: Interspar treibt die Expansion in Oberösterreich voran

Nach 18 Monaten Bauzeit ist der neue Interspar-Markt in Perg heute, Montag, in Vollbetrieb gegangen: Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner, Pergs Bürgermeister Anton Froschauer und Marktleiterin Bianka Gaggl haben das neue Restaurant mit 164 Plätzen eröffnet. Der Markt ist 3200 Quadratmeter groß und gleichzeitig der erste Interspar im Mühlviertel. 18 Millionen Euro wurden insgesamt in den Supermarkt (inklusive Tankstellen für E-Fahrräder und E-Autos) investiert. Mit der Volleröffnung wird ein vorläufiger Schlusspunkt unter die Oberösterreich-Offensive gesetzt: 2020 wurde Braunau renoviert und neu eröffnet. 8,5 Millionen Euro waren zuvor in die Renovierung des PlusCity-Standorts investiert worden.

An derselben Stelle gab es in Perg seit 20 Jahren einen Eurospar. Im neuen Interspar finden sich rund 50.000 unterschiedliche Artikel im Sortiment, die sich in die Bereiche Lebensmittel, Drogerie und Non-Food gliedern: „Wir wollen ein Vollversorger für die Region sein“, sagte Holzleitner. Neben dem Einkauf vor Ort ist auch die Online-Reservierung möglich: „Kunden können online oder telefonisch Waren bestellen und diese entweder liefern lassen oder an der Rezeption abholen“, sagt Holzleitner: Dieser Service werde gut angenommen, weil man damit sicherstellen könne, dass der gewünschte Artikel auch verfügbar sei. Dem steigenden Bewusstsein der Kunden nach Regionalität und Qualität will Interspar mit 260 Produkten von 40 lokalen Produzenten begegnen.

13 Interspar-Standorte gibt es in Oberösterreich: Acht sind klassische Interspar-Märkte, dazu kommen fünf Maximärkte. Spruchreife Pläne für weitere Märkte in Oberösterreich gäbe es derzeit nicht, sagt Holzleitner: Die Standorte würden im Konzern aber laufend analysiert. Damit ein Hypermarkt wie Interspar sich rechnet, braucht es ein Einzugsgebiet, das rund 50.000 Personen umfasst (Einwohner und Pendler).

151 Mitarbeiter sind beschäftigt, 17 sind seit dem Umbau neu dazugekommen: „Es braucht Unternehmen, die bei uns investieren“ sagte Pergs Bürgermeister Anton Froschauer. Auch die Händler in den Innenstädten würden davon profitieren.