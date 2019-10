Neuer Sporthändler für die erste Linzer Einkaufsadresse

Der letzte Feinschliff ist abgeschlossen, das Gebäude nach acht Monaten Bauzeit umgestaltet: Kommenden Montag erhält die meistfrequentierte Straße in Oberösterreich einen neuen Sporthändler. Im ehemaligen Landa-Haus an der Mozartkreuzung eröffnet Intersport eine Filiale.

Betreiben wird sie das Familienunternehmen Winninger aus Amstetten. Rund zwei Millionen Euro wurden investiert. Winninger hat einen Mietvertrag für zehn Jahre abgeschlossen, mit Option auf Verlängerung.

"Ich habe schon einige Jahre nach einem Standort in der Linzer Innenstadt gesucht. Nun hat es geklappt", sagt Roman Winninger. Er übernahm vor 31 Jahren das Ruder im Familienbetrieb, der 1930 als Sattlerbetrieb gegründet worden war. Seit 1972 ist Winninger Mitglied bei Intersport. Es gibt 13 Standorte in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien, in denen 300 Mitarbeiter tätig sind.

In der Linzer Innenstadt breitet sich Winninger auf vier Etagen und 2000 Quadratmetern aus. Themenschwerpunkte: Ski alpin und Touren, Bike, Outdoor, Fitness, Running und Sportmode. Wer Fußballschuhe oder Tennisschläger sucht, wird hingegen nicht fündig werden. "Dass Fußball und Tennis fehlen, ist Absicht. Wir konzentrieren uns auf ausgewählte Bereiche, um ein breites Sortiment im Premiumsegment bieten zu können", sagt Winninger im Gespräch mit den OÖN.

Skisimulator soll Kunden locken

An die 40 Mitarbeiter werden in der Filiale tätig sein. Viele davon sind ehemalige Eybl-Beschäftigte, darunter auch der neue Geschäftsleiter: Martin Ditzer war beim früheren Marktführer im heimischen Sporthandel Lehrling und Abteilungsleiter. Zuletzt hatte er das Laufsportfachgeschäft Sport Cube in Linz geführt.

Kunden an die Mozartkreuzung locken sollen nicht nur "Auswahl und Beratung", so Winninger, sondern auch ein Skisimulator. Dieser ermögliche es, Skischuhe unter echter Belastung zu testen. Sowohl der US-amerikanische als auch der Österreichische Skiverband nutzen diesen Simulator zu Testzwecken. "Wir sind im heimischen Sporthandel die Ersten und die Einzigen, die diesen Service anbieten", sagt Roman Winninger.

Der Unternehmer rechnet damit, dass der Standort auf der Landstraße "sicher einer unserer umsatzstärksten sein wird". Erst vergangenen Monat hat Winninger den Standort in der PlusCity von der Intersport-Zentrale übernommen. Die Standorte an der Linzer Landstraße und im Paschinger Einkaufszentrum ergäben nun Synergien, so Winninger.

Heute, Freitag, wird die Eröffnung der neuen Filiale mit VIP-Gästen gefeiert: Mit dabei sind die (Ex-)Skirennläufer Franz Klammer, Michaela Dorfmeister, Nicole Schmidhofer und Christian Mayer, der nordische Kombinierer Mario Seidl und Rainer Predl, Weltrekordhalter im Laufbandlauf.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at