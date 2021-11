Neuer Siemens-Chef Busch steigerte den Gewinn kräftig

In einem schwierigen Umfeld ist es Deutschlands größtem Technologiekonzern gelungen, die mehrfach angehobene Gewinnprognose im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September) noch einmal zu übertreffen: Der Nettogewinn schnellte um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro in die Höhe. Zuletzt war mit 6,1 bis 6,4 Milliarden Euro gerechnet worden.

Der Umsatz stieg um 11,5 Prozent auf 62,3 Milliarden Euro, der Auftragseingang sogar um 21 Prozent. Die Dividende soll auf den Rekordwert von vier Euro (nach 3,50 Euro) je Aktie erhöht werden.

"Wir sind zwei Schritte voraus"

Busch sprach gestern auch von einem erfolgreichen Start als "fokussiertes Technologieunternehmen": Wie berichtet, waren die Energie- und die Medizintechnik abgespalten und eigens an die Börse gebracht worden. Die nunmehrige Siemens AG ist auf Industrieautomatisierung und -software, Gebäudetechnik und die Bahnsparte "Mobility" fokussiert.

Mit ähnlichen Abspaltungsplänen hat, wie berichtet, diese Woche der US-Rivale General Electric (GE) aufhorchen lassen, worauf die Anleger positiv reagierten. "Wir sind schon zwei Schritte voraus", sagte Busch, darauf angesprochen. Die verbliebenen Kernbereiche sollen zusammengehalten und Synergien gehoben werden. Nun hofft man darauf, dass die Corona-Effekte und Engpässe beim Nachschub im Laufe der kommenden Monate nachlassen. Trotzdem geht der Konzern nur von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus.