Neuer Premier macht Ökonomen das Leben schwer

"Verfolgt Boris Johnson den harten Brexit, führt das in Großbritannien definitiv zu einer Rezession. Das kann schon zwei bis drei Prozent Verlust des Bruttoinlandsprodukts ausmachen", sagt der emeritierte Uniprofessor Friedrich Schneider. Er rechnet im schlimmsten Fall in Großbritannien mit 700.000 bis zu einer Million zusätzlichen Arbeitslosen. Prognosen über die Auswirkungen eines harten Brexits seien für die Ökonomen aber schwierig, weil es in der Wirtschaftsgeschichte keine vergleichbaren Fälle gebe. "Das wäre ja so, wie wenn Texas oder Kalifornien aus den USA ausscheiden."

Exporteure unter Druck

Ein abruptes Ende des Binnenmarkts werde das Pfund unter Druck bringen. Die britischen Exporteure, vor allem aus dem Industriegüter- und Agrarbereich, wären von einem Tag auf den anderen mit Zöllen und Zollformalitäten konfrontiert, die Zeit und Geld kosten: "Just-in-time-Lieferungen, wie sie in der Fahrzeugindustrie üblich sind, wären nur noch mit Lagern in der EU möglich." Lieferungen in die USA könnten den Wegfall des EU-Markts nicht kompensieren. Umgekehrt müssten auch deutsche und österreichische Exporteure mit Einbußen rechnen.

Besser als die produzierende Industrie in Großbritannien ist laut Schneider die Finanzindustrie auf einen harten Brexit vorbereitet. "Ich bezweifle, dass es zu einem massiven Abbau an Arbeitsplätzen im Londoner Finanzdistrikt kommen wird."

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at