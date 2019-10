Neuer OeNB-Chef Holzmann: "Habe richtig gehandelt"

In die Entscheidungen seien weder der Betriebsrat noch die beiden VP-nahen Direktoriumsmitglieder eingebunden gewesen. In der ORF-Pressestunde gestern, Sonntag, verteidigte Holzmann sein Vorgehen: "Ich habe richtig gehandelt. Ich habe das prüfen lassen, und ich würde nochmals so handeln." Zum Teil habe er die Themen "geerbt", zum Teil sei er mit der Arbeit nicht zufrieden gewesen. Alle Entscheidungen sind mittlerweile außer Kraft gesetzt.

Deshalb erklärte auch Harald Mahrer, Präsident des OeNB-Generalrats, am Wochenende in einem Radio-Interview, dass die Nationalbank "auf gutem Wege in normale Fahrwasser" sei. Durch schnelles Einschreiten habe man Handlungsfähigkeit und Entschlussfreude gezeigt. Die weitere Debatte über die Angelegenheit wolle er nicht in der Öffentlichkeit führen.

> Video: OeNB-Chef verteidigt Personalentscheidungen

Bis zur nächsten Sitzung des Generalrats am 31. Oktober wünscht sich Mahrer ein Ergebnis der externen Prüfung, die vom früheren Bawag-Ankläger Georg Krakow durchgeführt wird.