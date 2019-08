Neuer OeNB-Chef beruhigt: "Bargeld bleibt"

"Bargeld ist als Zahlungsmittel unverzichtbar", sagt Robert Holzmann. Der ehemalige Direktor der Weltbank folgt morgen, Sonntag, Ewald Nowotny als Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB) nach. In dieser Funktion wird er auch dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) angehören.

Bargeld habe als weitgehend betrugssicheres Zahlungsmittel eine wesentliche Funktion im Wirtschaftssystem, sagte Holzmann am Freitag.

"Vorstöße in Richtung Abschaffung dieses so wichtigen Zahlungsmittels ergeben hier keinen Sinn." In Österreich würden mehr als 80 Prozent aller Transaktionen mit Bargeld erfolgen. Das entspreche zwei Dritteln des gesamten Zahlungsvolumens.

Insbesondere beim Begleichen von Kleinstbeträgen stelle Bargeld das mit Abstand kostengünstigste Zahlungsmittel dar. Es erfülle auch eine wichtige Funktion bei Notfällen. Durchschnittlich führe jeder Österreicher einen Betrag von 90 Euro mit sich.

Nowotny: Flexible Teuerungsrate

Holzmann verweist weiters auf die demokratiepolitische Funktion von Bargeld: Es könne auch von Personen verwendet werden, die keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang zu elektronischen Zahlungsmitteln haben.

Der scheidende OeNB-Chef Ewald Nowotny hat am Freitag beim Forum Alpbach seinen letzten öffentlichen Auftritt absolviert. Dabei setzte er sich erneut für eine Reform des EZB-Inflationsziels ein: Die EZB will die Teuerungsrate nahe zwei Prozent halten und damit Preisstabilität garantieren.

Nowotny fordert ein flexibleres Ziel, weil es einen langfristigen Trend zu niedrigeren Inflationsraten gebe. Die Gründe dafür seien hohe Spareinlagen, eine ungleiche Einkommensverteilung und technologischer Wandel. So wäre etwa ein Teuerungsziel von zwei Prozent mit einem Spielraum von einem bis drei Prozent denkbar.