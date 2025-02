Neuer Name: Hoteliervereinigung wird zu Hotelvereinigung

"Es ist eine komplette Neuausrichtung, die wir schon lange leben. Die Umbenennung ist der letzte von sehr vielen Schritten." So kommentiert Präsident Walter Veit die Umbenennung von "Österreichische Hoteliervereinigung" auf "Österreichische Hotelvereinigung". Das gab die Interessenvertretung am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Bei der Generalversammlung am 22. Jänner in Innsbruck war das fixiert worden.

Veit begründet die Änderung damit, man möchte sich vermehrt an Beschäftigte und nicht nur an Eigentümer der Mitgliedsbetriebe richten. Ziel seien eine "umfangreiche Aus- und Weiterbildung" sowie die "Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen".

Die Hotelvereinigung vertritt als freie Interessenvertretung rund 1700 Mitglieder und 62.000 Beschäftigte. Das entspricht rund der Hälfte der Kapazität in der 4- bis 5-Sterne-Superior-Hotellerie.

