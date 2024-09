Neuer Kurierdienst startet in Oberösterreich

Man sei ein Technologieunternehmen, kein gewöhnlicher Lieferdienst, betont Joscha Domdey, Country Manager von Wolt Österreich, im OÖN-Gespräch. Das finnische Unternehmen startet nun auch in Oberösterreich durch und bietet zu Beginn Kunden in Linz Abholdienste für Essen und allerlei Waren via Fahrrad, Roller und Autos an. "Wobei 80 Prozent unserer Zustellungen per Fahrrad und Roller sind", so der Manager.