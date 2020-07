Neuer Krisen-Workshop

Wie wirken sich die Coronakrise, Homeoffice und Zukunftsängste auf die Mitarbeiter aus? Wie managt ein Unternehmen das am besten, damit sie gesund bleiben? Welche Maßnahmen sind empfehlenswert?

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat in der Coronakrise am Standort Linz ein Workshop-Programm namens "Phönix" entwickelt, das bundesweit ausgerollt wurde. Experten der Betrieblichen Gesundheitsförderung der ÖGK beraten und erarbeiten Maßnahmen. 17 Betriebe (mit zehn bis 1300 Beschäftigten) haben bei den Gratis-Workshops in Oberösterreich schon mitgemacht. Es gebe noch ein Kontingent für 30 Betriebe ab jeweils zehn Mitarbeitern, sagt ÖGK-Landesstellenvorsitzender Albert Maringer. Er appelliert, dies in Anspruch zu nehmen. Danach bestehe die Möglichkeit, dass das Programm fortgesetzt und erweitert wird. Infos und Anmeldung: 05 0766 1410 3525, wolfgang.paulowitsch-laskowski@oegk.at.

