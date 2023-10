Neuer EU-Klimakommissar drängt auf eine Kerosinsteuer

"Wenn ich mit einem Auto zur Tankstelle fahre, sind 50 bis 60 Prozent von dem, was ich an der Kasse bezahle, Steuern." Wopke Hoekstra versuchte es am Montagabend vor den Mitgliedern des Umweltausschusses des EU-Parlaments in Straßburg mit einem plakativen Beispiel, um auf die aus seiner Sicht "größte Absurdität" hinzuweisen: "Aber wird ein Jet aufgetankt, fallen überhaupt keine Steuern an." Diese Schieflage wolle er als künftiger Klimakommissar beseitigen, kündigte der Niederländer an. Niemand