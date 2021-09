Neuer Eigentümer für Linzer Start-up Carployee

„Im Frühling hat es gefunkt“, sagt Albert Vogl-Bader, Co-Gründer des Linzer Mobilitäts-Start-ups „Carployee“: Mit dieser Aussage bezieht er sich auf den neuen Eigentümer, „RideAmigos“ aus den USA. RideAmigos haben Carployee zu 100 Prozent übernommen, wie heute, Dienstag, per Aussendung bekannt gegeben wurde. Dafür wurde eine einstellige Millionensumme überwiesen. Details wurden auf Nachfrage nicht genannt.

Carployee gibt es seit 2018: Gegründet wurde das Start-up von den drei gebürtigen Mühlviertlern Albert Vogl-Bader, Moritz Wenko und Gernot Panholzer. Sitz ist in der Tabakfabrik in Linz, einen zweiten Standort gibt es in Wien. Carployee hat eine Mitfahr-App für Unternehmen und Universitäten entwickelt: Zu den Kunden zählen etwa der Leondinger Feuerwehrausstatter Rosenbauer, in Deutschland die Würth-Gruppe, Mercedes sowie Stihl. Carployee ist außerdem in der Schweiz und seit kurzem auch in Polen tätig. Die Kunden stellen die App ihren Mitarbeitern zur Verfügung: Diese melden ihre Daten ein und bekommen für ihren Arbeitsweg die ideale Fahrgemeinschaft vorgeschlagen. 500 der 1500 Rosenbauer-Mitarbeiter seien auf der Plattform registriert, sagt Vogl-Bader. Einige Hundert Fahrten kämen auf diese Weise pro Woche zustande. Das Unternehmen zahlt Carployee dafür eine Lizenzgebühr - abhängig von der Anzahl der aktiven Nutzer.

Anreiz für umweltfreundliche Maßnahmen

„Für ein Start-up ist die Finanzierung das große Thema“, sagt Vogl-Bader. Ursprünglich sei eine große Finanzierungsrunde angedacht gewesen. Dann sei der US-Konkurrent „RideAmigos“ auf sie aufmerksam geworden. Die beiden Unternehmen haben ein ähnliches Geschäftsmodell, auch bei der Technologie wird ähnlich agiert. Man habe lange verhandelt, nun sei die Übernahme in „trockenen Tüchern“. „Durch die Übernahme sehen wir größere Wachstumschancen als durch eine Finanzierungsrunde“, sagt Vogl-Bader. Beide Unternehmen seien auf Forschung fokussiert, durch die Übernahme bekomme man Zugang zum Wissen über den jeweils anderen Markt. Und: „Wir haben eine ähnliche Vision.“

Wie diese aussieht? Man wolle nicht nur Fahrgemeinschaften ermöglichen, sondern die gesamte Mobilität abbilden: „Für jeden aktiven Nutzer der App soll das für die Umwelt bestmögliche Transportmittel berechnet werden“, sagt Vogl-Bader. Wer sich daran hält, soll vom Unternehmen als Belohnung einen Bonus erhalten, etwa einen zusätzlichen Urlaubstag. Binnen der kommenden sechs bis zehn Monate sollen die ersten gemeinsamen Produkte auf den Markt kommen: Dann werde auch der Name „Carployee (kurz für „Carpool for Employees“, also „Fahrgemeinschaft für Angestellte“) durch einen anderen abgelöst werden.

Sechs Mitarbeiter sind bei Carployee beschäftigt. 25 sind es bei „RideAmigos“, die in Santa Monica zu Hause sind: Umsatzzahlen nennen beide Unternehmen nicht.