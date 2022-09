Neuer Eigentümer für insolvente Burger-Kette Burgerista

Die Trauner Burger-Kette „Burgerista“, die in Oberösterreich unter anderem auf der Linzer Landstraße und in der Plus City vertreten ist, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen neuen Eigentümer: Wie heute, Freitag, bekannt wurde, will das Gastronomen-Ehepaar Thomas und Petra Altendorfer die Burgerkette kaufen. Wie berichtet, war Burgerista mit Sitz in Traun in die Insolvenz geschlittert und musste beim Landesgericht ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anmelden. Aktiva in Höhe von 261.000 Euro standen Passiva von 1,2 Millionen Euro gegenüber. Die Lokale wurden weiterbetrieben, Burgerista-Geschäftsführer Thomas Burscheidt sagte damals, auf der Suche nach einem Investor zu sein.

Die Gläubiger haben bereits zugestimmt. Die Zustimmung des Insolvenzgerichts ist laut Altendorfer noch ausständig.

Die Altendorfers sind in der oberösterreichischen Gastro-Szene nicht unbekannt. Sie betreiben die neun OX-Restaurants in Österreich, spezialisiert auf Steaks und Grill. 15 Betriebe in unterschiedlichen gastronomischen Sparten werden betrieben. Dazu zählen auch das Restaurant Herberstein in der Linzer Altstadt und die Schloss Brasserie im Linzer Schlossmuseum sowie das Café Central in Linz

Thomas Altendorfer will die Restaurants nicht nur weiterführen, sondern auch expandieren: Man sei derzeit auf der Suche nach Standorten in ganz Österreich. "Wir wollen bewusst auch aus den Städten hinausgehen", sagt Altendorfer: Auch ganz neue Konzepte, etwa mit Drive-in, seien möglich.