Neuer Direktor für den Bauernbund

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Bauernbund-Oberösterreich-Direktorin Maria Sauer wechselt in die Privatwirtschaft. Das gab der Bauernbund am Donnerstag bekannt. Der Vorstand hat am Mittwoch einstimmig Wolfgang Wallner als neuen Direktor bestellt. Er tritt das Amt am 1. Mai an. Sauer leitete die VP-Organisation mit mehr als 42.000 Mitgliedern acht Jahre lang.Der Feldkirchner Wallner (47) ist seit 2003 Mitglied des Bauernbund-Landesvorstandes. Er startete seine berufliche Laufbahn in der Raiffeisenlandesbank, von 1997 bis 2002 war er Chefredakteur der Bauernzeitung. In den vergangenen acht Jahren arbeitete er in der Konzernkommunikation der Raiffeisenlandesbank.