Neuer Chef für Waffenhersteller Steyr Arms

Der Waffenhersteller Steyr Arms in Kleinraming (Bezirk Steyr-Land), der seit 2024 zur tschechischen Investmentgruppe RSBC gehört, wird künftig vom bisherigen Chef der RSBC-Gruppe, Milan Slapak, geleitet. In seiner neuen Funktion werde er sich auf die "operative Führung des Unternehmens und die Beschleunigung von Innovationen konzentrieren", teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der bisherige Geschäftsführer Tim Castagne soll sich auf die strategische Erweiterung des Produktportfolios und neue Akquisitionsmöglichkeiten konzentrieren. Mit dem Führungswechsel wolle man eine "schnelle Expansion auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt vorantreiben", hieß es in der Aussendung weiter.

