Neuer Chef für Turmöl-Eigentümer Orlen

Ireneusz Fafara ist neu an der Spitze von Orlen.

Das gab der Konzern am Mittwochabend bekannt. Fafara werde mit sofortiger Wirkung die Funktion übernehmen.

Obajtek musste Anfang des Jahres nach dem Regierungswechsel in Polen gehen, er galt als politischer Zögling von Jaroslaw Kaczynski, der als Chef der nationalkonservativen früheren Regierungspartei PiS bis 2023 sehr viel Einfluss in Polen hatte. Der polnische Staat hält 49,9 Prozent an Orlen.

Fafara führte von 2010 bis 2018 die litauische Tochtergesellschaft von Orlen. Zuletzt arbeitete er als Vorsitzender des Medizinunternehmens 4Cell Therapies. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hatten sich fast 300 Kandidaten für das Amt des Vorstandschefs beworben.

