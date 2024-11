Neuer Chef für Rotax in Gunskirchen

Das gab BRP-Rotax am Montag bekannt. Rapberger war 41 Jahre im Unternehmen tätig und half, es zu einem führenden Anbieter von Antriebssystemen im Freizeit- und Powersportsektor zu entwickeln.

Gebetshuber startete seine Karriere bei Rotax 1996 und leitete zuletzt den Standort in Mexiko. "In den vergangenen Jahren hat BRP-Rotax nicht nur einmal die Rolle als Produktions-, Innovations- und Technologiestandort unter Beweis gestellt. Genau darauf will ich aufbauen", wird Gebetshuber in einer Aussendung zitiert. Rapberger streute seinem Nachfolger Rosen: "Ich bin überzeugt, dass Mario Gebethsuber den Weg erfolgreich fortsetzen wird."

Die Konzernmutter BRP produziert unter der Traditionsmarke Rotax Antriebe für verschiedene Motorsportgeräte, etwa Schneeschlitten, Sportboote, Geländefahrzeuge, Leichtflugzeuge und Karts. BRP mit Zentrale in Quebec in Kanada setzte zuletzt in 120 Ländern umgerechnet 6,8 Milliarden Euro um.

