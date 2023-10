Neuer Chef für Logistik-Spezialist TGW aus Marchtrenk

Der 52-Jährige war bisher Technikvorstand der KION Group mit Sitz in Frankfurt am Main. Er bringt jahrelange Erfahrung aus der Industrietechnik sowie Automatisierungsbranche mit. Zu seinen beruflichen Stationen zählen globale Unternehmen wie die CLAAS Gruppe oder John Deere (Deere & Company).

„Die Intralogistik blickt auf einen ausgesprochen positiven Wachstumsmarkt. Wir werden die bereits begonnene Transformation im Unternehmen nutzen, um TGW Logistics in die Top-Liga der internationalen Player zu heben und Markpotenziale optimal für uns zu nutzen", so Puhl, der aus der niedersächsischen Stadt Göttingen stammt.

Für seine Wahl war die TGW Future Privatstiftung, Eigentümerin von TGW Logistics verantwortlich. „Mit Henry Puhl konnten wir eine hochqualifizierte und empathische Führungspersönlichkeit gewinnen, die über ein tiefes Verständnis für die Branche und eine beeindruckende Erfolgsbilanz verfügt", sagt Martin Krauss, Vorstandsvorsitzender der TGW Future Privatstiftung.

Der scheidende TGW-Chef, Harald Schröpf, verlässt das Unternehmen nach sechs Jahren an der Spitze auf eigenen Wunsch. Er wechselt ab 2024 in den Ruhestand und wird den Wechsel in der Chefetage begleiten.

