Neuer Chef für Linzer Primetals

Schraut wird Finanzchef beim Mutterkonzern mit Sitz in London, bleibt aber als Mitglied der Geschäftsführung der österreichischen Tochter erhalten. Das teilte das Unternehmen heute, Freitag, in einer Aussendung mit.

Hirai arbeitete nach dem Maschinenbaustudium bei Mitsubishi Heavy Industries in Japan in Forschung und Entwicklung und wurde dort 2008 Vorstand im Bereich Industriemaschinenbau. Seit 2015 sitzt er in der Chefetage von Primetals. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 7000 Mitarbeiter.