Neuer Chef für Infineon

Führungswechsel beim Chiphersteller Infineon: Der bisherige Chef des Tagesgeschäfts, Jochen Hanebeck (53), wird mit 1. April 2022 neuer Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Sein Vertrag läuft für fünf Jahre, gab Infineon gestern Abend bekannt. Hanebeck folgt auf Reinhard Ploss (65), der seit 2012 an der Spitze steht.

Beim Chiphersteller arbeiten in Österreich 4500 Beschäftigte, davon 2000 in Forschung und Entwicklung. Am Standort in Linz entwickelt Infineon Radarchips für automatisiertes Fahren.