Neuer Chef für Bankhaus Spängler in Oberösterreich

LINZ/SALZBURG. Das Bankhaus Spängler bekommt einen neuen Chef in Linz. Rudolf Eder wird am 1. Juli die Leitung der Region Oberösterreich übernehmen. Der 47-Jährige folgt auf Johann Penzenstadler (63), der in Pension gehen wird. Das Bankhaus Spängler wurde im Jahr 1828 gegründet und hat seinen Stammsitz in Salzburg.

Eder war bisher stellvertretender Leiter der Privat Bank der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Zum Bankhaus Spängler wechselt er schon am 1. März, in einer viermonatigen Übergangsphase wird Eder gemeinsam mit seinem scheidenden Vorgänger aktiv sein.

Penzenstadler sei ein Profi und exzellenter Banker mit Leidenschaft, sagt Werner Zenz, Vorstandssprecher des Bankhauses Spängler. Eder habe für die Position ebenfalls überzeugt.

Das Bankhaus Spängler ist seit 1999/2000 in Oberösterreich tätig. Es bietet Geldanlage (Private Banking), Finanzierung und "Family Management" (Beratung bei Unternehmensübergaben) an. Vor drei Jahren wurde auch eine Immobiliensparte gegründet. Seit 2007 ist Penzenstadler Oberösterreich-Chef von Spängler. Seither hat sich hier das verwaltete Vermögen von 120 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro verzehnfacht. Das sind laut Zenz mittlerweile zwölf Prozent des verwalteten Vermögens im gesamten Bankhaus, bei den Erträgen liegt der Oberösterreich-Anteil bei 14 Prozent.

Sieben Generationen

"Es hat mir viel Spaß gemacht, und das wird auch noch bis Ende Juni so sein", sagt Penzenstadler. Dann wolle er erst einmal nichts tun und mehr Zeit mit seiner Ehefrau verbringen. Die beiden Kinder sind erwachsen. Ob er künftig etwa in Stiftungsvorständen oder Anlagebeiräten tätig sein wird, lässt Penzenstadler offen.

Seit 1980 ist der HAK-Absolvent im Bankgeschäft tätig. Vor dem Wechsel zum Bankhaus Spängler war er bei der Sparkasse Oberösterreich. Die Entscheidung, heuer in Pension zu gehen, habe er schon vor mehr als einem Jahr getroffen, alles sei intern gut vorbereitet worden, sagt Penzenstadler.

Das Bankhaus Spängler ist seit sieben Generationen in Familienbesitz und hat 260 Mitarbeiter an neun Standorten, davon sind 18 Beschäftigte in Linz.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

