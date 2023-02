Das Bankhaus Spängler bekommt einen neuen Chef in Linz. Rudolf Eder wird am 1. Juli die Leitung der Region Oberösterreich übernehmen. Der 47-Jährige folgt auf Johann Penzenstadler (63), der in Pension gehen wird. Das Bankhaus Spängler wurde im Jahr 1828 gegründet und hat seinen Stammsitz in Salzburg.