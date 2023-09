Neuer Chef beim Autologistiker Hödlmayr

Das hat der Aufsichtsrat des Schwertberger Unternehmens beschlossen. Im Management wird kommendes Jahr der geplante Generationenwechsel vollzogen: Mit 1. Juli 2024 wird Johannes Alexander Hödlmayr - er vertritt die 3. Generation der Eigentümerfamilie - neuer CEO.Schwertberg. Johannes Alexander Hödlmayr wird gemeinsam mit CFO Robert Horvath und COO Andreas Sundl, die derzeit als Zweiervorstand agieren, die operativen Geschäfte der Holding leiten. Der frühere Firmenchef Johannes Hödlmayr hatte sich bereits vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und war an die Spitze des Aufsichtsrats gewechselt.

Für die anderen Unternehmen in der Gruppe sowie die Beschäftigten habe die Umfirmierung keinerlei Auswirkungen, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag. Das Familienunternehmen Hödlmayr beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende und setzt ca. 290 Mio. Euro im Jahr um.

