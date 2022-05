Neuer Chef bei Swietelsky

Führungswechsel bei Oberösterreichs größtem Baukonzern: Peter Krammer wird ab April kommenden Jahres neuer Vorstandschef bei Swietelsky mit Zentrale in Linz. Der 56-Jährige folgt auf Karl Weidlinger, der seit 2009 Vorstandschef ist, am 21. Mai 64 Jahre alt wird und in Pension geht. Das gab der Leitbetrieb gestern, Mittwoch, in einer Aussendung bekannt.

Krammer studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Wien, sammelte Berufserfahrung bei Swietelsky und Porr, ehe er 2005 zur Strabag wechselte und dort 2010 Vorstandsmitglied wurde. Krammer wechselt am 1. Jänner in den Swietelsky-Vorstand und wird ab April dessen Vorsitzender. Sein Bruder ist Ventocom-Chef Michael Krammer.

Swietelsky beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter in 19 Ländern und erzielt eine jährliche Bauleistung von drei Milliarden Euro.