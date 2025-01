Neuer Chef bei KTM statt Pierer

KTM-Insolvenz:

Der Motorradhersteller KTM AG braucht eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages, wie am 13. November bekannt wird. In den Tagen danach stellt sich heraus, dass 300 Stellen noch heuer wegfallen, Anfang 2025 sollte es zu einem Produktionsstopp bis Ende Februar kommen, um hohe Lagerbestände abzubauen. Am 26. November jedoch wird öffentlich, dass KTM überhaupt zahlungsunfähig ist und mit Monatsende eine Insolvenz mit Eigenverwaltung anmelden muss.



Bild: MANFRED FESL (APA)