Neuer Aufsichtsratschef für Lenzing

Änderungen an der Spitze des Aufsichtsrats des Faserkonzerns Lenzing: Cord Prinzhorn wird sein Amt nach Ablauf der Hauptversammlung am 17. April nicht verlängern und sich nicht der Wiederwahl stellen. Das wurde am Dienstag mitgeteilt. Er will sich auf seine "bestehenden und neuen Aktivitäten bei der B&C-Gruppe" konzentrieren. An der Lenzing hält die B&C-Gruppe 37,25 Prozent. 40,78 Prozent sind in Streubesitz, 6,97 Prozent gehören Goldman Sachs aus den USA. Suzano aus Brasilien ist vorigen Sommer bei Lenzing eingestiegen, 15 Prozent wurden von der Industriegruppe B&C übernommen.

Designierter neuer Aufsichtsratschef ist Patrick Lackenbucher, er soll in der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden. Er ist Geschäftsführer der B&C-Gruppe.

