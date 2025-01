Neuer Aufsichtsratschef für die Sparkasse Oberösterreich

Nach dem Generationenwechsel im Vorstand der Sparkasse Oberösterreich steht nun eine Verjüngung an der Spitze des Aufsichtsrats bevor. Rudolf Kraus (72) wird Ende Mai das Kontrollgremium nach 16 Jahren verlassen – seit 2020 ist er Vorsitzender. An der Spitze soll ihm Michael Nösslböck (59) folgen, der seit 2023 Mitglied des Aufsichtsrats ist. Geplant ist die Rochade bei der konstituierenden Aufsichtsratssitzung nach der Hauptversammlung am 28. Mai. Sowohl Kraus als auch Nösslböck sind