Neuer Aufsichtsratschef für die Amag

Die börsennotierte Amag (Austria Metall AG) bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Der jetzige Gremiumsvorsitzende Herbert Ortner scheidet mit 15. April aus persönlichen Gründen aus. Designierter Nachfolger ist Alessandro Dazza, der dem Aufsichtsrat als einfaches Mitglied seit April 2024 angehört, wie die Amag am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Gewählt werden soll Dazza bei der Aufsichtsratssitzung am 15. April.

Ortner gehörte dem Aufsichtsrat seit 2018 an und war seit 2019 dessen Vorsitzender. "Nach rund sieben Jahren im Aufsichtsrat der Amag habe ich aus persönlichen Gründen den Entschluss gefasst, meine Aufsichtsratstätigkeit zu beenden", so Ortner. Er bedankte sich weiters für die gemeinsame Unternehmenszeit und gab sich "davon überzeugt, dass der Erfolgskurs des Unternehmens unverändert fortgesetzt wird".

Dazza verfügt laut Aussendung über internationale Erfahrung in unterschiedlichen Industrieunternehmen und bekleidete bereits mehrere Vorstandsfunktionen in Österreich, England und Frankreich. Man freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihm, so Vorstandschef Helmut Kaufmann, der auf Dazzas Erfahrung in den für die Amag wichtigen Bereichen Rohstoffe, Technologie und Märkte verwies sowie sich wiederum bei Ortner bedankte.

Zuletzt Ergebnisrückgang

Zuletzt meldeten die Oberösterreicher Ende Oktober für die ersten drei Quartale 2024 einen Betriebsergebnisrückgang von 21 Prozent. Für den morgigen Donnerstag steht die Bekanntgabe des Jahresergebnisses an.

