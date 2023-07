Neuer Aufsichtsratschef beim Greiner-Konzern

Dominik Greiner ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende des Kunststoff- und Schaumstoffkonzerns Greiner, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Er folgt Erich Gebhardt nach, der sein Amt altersbedingt zurückgelegt hat. Dominik Greiner ist Mitglied der fünften Generation der Eigentümerfamilie. Er war bisher stellvertretender Aufsichtsratschef, in dieser Funktion folgt ihm Andreas Ludwig nach. Neu in den Aufsichtsrat rückt Margret Suckale nach.

Der neue Aufsichtsratschef ist auch Eigentümer und Geschäftsführer der Camouflage Ventures GmbH, die im Bereich Risikokapitalbeteiligungen und Company Building aktiv ist. Neben seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat ist Dominik Greiner auch Mitglied des Familiengesellschafterrats der Eigentümerfamilie sowie in mehreren Beiräten von österreichischen Risikokapitalfonds und Inkubatoren.

