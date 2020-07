Neue Wohnung kostet im Schnitt 10 Jahresgehälter

Dafür sind Mieten in unserem Land leistbarer als in anderen europäischen Ländern, wie eine Studie vom Beratungsunternehmen Deloitte zeigt.

So müssen Österreicher im Schnitt für eine neue, 70 Quadratmeter große Wohnung rund zehn Brutto-Jahresgehälter hinblättern. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei Erstbezug bei 4176 Euro. Österreich liegt damit im europäischen Ländervergleich auf dem dritten Platz. In Relation zum durchschnittlichen Bruttojahresgehalt kosten Wohnungen in Tschechien und Serbien am meisten (mehr als elf Jahresgehälter), in Deutschland sind es im Schnitt "nur" 5,4 Jahresgehälter. Bei den Mieten ist Wien mit moderaten Preisen eine durchaus leistbare Stadt, konstatiert Deloitte. Hier sind für den Quadratmeter im Schnitt 9,90 Euro monatlich zu berappen – in Luxemburg sind es 30,70 Euro und in Paris 28,30 Euro pro Quadratmeter und Monat.

Absolut teuerstes Pflaster blieb bei den Eigentumswohnungen Paris mit 12.863 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Luxemburg mit 9565 Euro, München mit 8250 Euro und London mit 7699 Euro pro Quadratmeter. In fast allen analysierten Ländern liegen die Wohnungspreise in den Ballungszentren deutlich über dem landesweiten Schnitt. In Wien sind im Schnitt 4868 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen, in Linz knapp 4000 Euro.

Mit den vorjährigen Angaben seien die gestern veröffentlichten Zahlen nicht vergleichbar. Es wurde der Datenlieferant gewechselt, und man verfüge nun über genauere Daten, heißt es seitens Deloitte.