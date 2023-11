Neue Struktur für heimische Tourismusverbände

Mehr Sichtbarkeit im internationalen Vergleich und mehr Effizienz in der Organisation: Das sind die Eckpfeiler der neuen Tourismusstrategie bzw. des Oberösterreichischen Tourismusgesetzes. Die Novelle soll am Donnerstag im Landtag beschlossen werden. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Neue Struktur bei den Verbänden: "Der Zusammenschluss von ursprünglich 104 auf 19 Tourismusverbände hat die Schlagkraft der Organisationen deutlich erhöht", sagt Tourismus-Landesrat Markus Achleitner. Nun soll die Struktur weiter verschlankt werden: "Zum Teil stehen auf einer Tourismusmesse sechs Verbände, und sie alle verkaufen dasselbe Produkt. Das soll sich ändern, wir müssen effizienter werden." Das neue Tourismusgesetz gibt dafür den Rahmen vor: Die neue Struktur wird am 1. Jänner 2025 per Verordnung verankert. Sie wird von den Verbänden in Zusammenarbeit mit dem Landestourismusverband und externen Experten erarbeitet. Wie diese aussehen wird, ist offen. Weitere Zusammenschlüsse sind das Ziel, eine Zahl wird nicht genannt. Die Signale aus den Regionen seien positiv. Kooperationen mit anderen Bundesländern sollen weiter möglich sein, alle Mitarbeiter gehalten werden.

Im Gesetz werden zudem Präzisierungen hinsichtlich der Freizeitwohnungspauschale vorgenommen: Eine Abgabenpflicht entsteht nur, wenn tatsächlich eine Freizeitnutzung vorliegt. Liegt diese nicht oder überhaupt keine Nutzung vor, etwa weil die Wohnung gerade renoviert wird, darf auch keine Pauschale vorgeschrieben werden. Befindet sich die Wohnung im gleichen Ort wie der Hauptwohnsitz, darf ebenfalls keine Pauschale eingehoben werden. Basis für die Änderungen sind Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs.

Das Meldewesen zu Ortstaxen und Tourismusbeiträgen soll bis 1. Jänner 2025 vollständig digitalisiert werden: Auch das ist im Gesetz vorgesehen.

Basis der Gesetzesnovelle ist die neue Tourismusstrategie, die sich das Land verpasst: Laut Achleitner soll Oberösterreich international sichtbarer werden. Zusätzlich zu den Nächtigungsgästen wird verstärkt um Tagesgäste geworben, Oberösterreich soll als Ganzjahresdestination verkauft werden. Bei den Kampagnen wolle man "mutiger" werden, so Achleitner.

