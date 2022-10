Neue Regelung für Verpackungsmüll ab 2023

Die für 2025 vorgesehene gemeinsame Sammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen wird in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Wien sowie in den oberösterreichischen Bezirken Braunau und Rohrbach auch bereits mit Beginn kommenden Jahres umgesetzt werden, erklärte die Altstoff Recycling Austria (ARA) gestern in einer Aussendung.

"Wir haben heute 300.000 Tonnen Kunststoffverpackungen im Markt, 75.000 Tonnen davon werden derzeit recycelt", bis 2025 müssten es 150.000 Tonnen sein.

"Das sind schon enorme Mengen", sagt Harald Hauke, Vorstand der ARA. Die Umstellung soll es laut Hauke zudem einfacher für den Konsumenten machen. "Es gibt dann nur noch eine Tonne."