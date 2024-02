Neue Qualitätsmängel verzögern Boeing 737 MAX-Auslieferungen

Als Grund dafür gab das Unternehmen weitere Arbeiten an den Flugzeugen an, nachdem die Zuliefererfirma Spirit Aero Systems zwei falsch gebohrte Löcher in einigen Flugzeugrümpfen entdeckt hatte.

Kein unmittelbares Flugsicherheitsproblem

Boeing bestätigte die Feststellung des Zulieferers nach einer Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen aus der Branche auf das Problem aufmerksam gemacht. "Am vergangenen Donnerstag hat uns ein Zulieferer über eine Abweichung bei einigen 737-Rümpfen informiert. Ich möchte mich bei einem Mitarbeiter des Zulieferers bedanken, der seinen Vorgesetzten darauf hingewiesen hat, dass zwei Löcher möglicherweise nicht genau nach unseren Anforderungen gebohrt wurden", sagte Stan Deal, Geschäftsführer von Boeing Commercial Airplanes, in einem Brief an die Mitarbeiter.

Obwohl dieser Zustand kein unmittelbares Flugsicherheitsproblem darstelle und alle 737-Maschinen weiterhin sicher betrieben werden könnten, gehen man davon aus, dass das Unternehmen an etwa 50 nicht ausgelieferten Flugzeugen Nacharbeiten durchführen müsse, so Deal.

